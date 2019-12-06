Профессор США Уильям Брумфилд награжден российским орденом Дружбы

Известный исследователь и один из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, член Академии художеств России и профессор Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильям Брумфилд награжден российским орденом Дружбы.

Орден Брумфилду вручил посол РФ в США Анатолий Антонов. Церемония состоялась в российском посольстве в Соединенных Штатах в четверг, 5 декабря, на торжественном вечере в честь 20-летия Российского культурного центра в Вашингтоне.

Как заявил российский дипломат Анатолий Антонов, орден Дружбы Уильяму Брумфилду присужден указом главы РФ Владимира Путина. Награда вручается за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Брумфилд назвал получение ордена большой честью и отметил, что рад признанию своей работы, передает ТАСС.