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8:56   6 Декабря 2019
Россия

Профессор США Уильям Брумфилд награжден российским орденом Дружбы

Профессор США Уильям Брумфилд награжден российским орденом Дружбы

Известный исследователь и один из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, член Академии художеств России и профессор Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильям Брумфилд награжден российским орденом Дружбы.

Орден Брумфилду вручил посол РФ в США Анатолий Антонов. Церемония состоялась в российском посольстве в Соединенных Штатах в четверг, 5 декабря, на торжественном вечере в честь 20-летия Российского культурного центра в Вашингтоне. 

Как заявил российский дипломат Анатолий Антонов, орден Дружбы Уильяму Брумфилду присужден указом главы РФ Владимира Путина. Награда вручается за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. 

Брумфилд назвал получение ордена большой честью и отметил, что рад признанию своей работы, передает ТАСС. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #орден дружбы

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