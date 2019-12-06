Четверо пропавших в Таиланде туристов из России найдены живыми, об этом сообщает начальник иммиграционной полиции острова Чанг Сомпонг Чингдуанг.

По его словам, днем в среду, 4 декабря, четыре туриста из РФ - одна женщина и трое мужчин - взяли два каяка и отправились с острова Чанг на остров Кхум, но по пути пропали. Россиянам удалось связаться со своими товарищами в России. Они попросили позвонить властям Таиланда и сообщить, что они живы и ждут помощь. Но помочь им было невозможно, так как в районе острова поднялись высокие волны и начался сильный ветер.

Двух из четырех туристов спасли местные рыбаки, а полиции пришлось облететь район ЧП на вертолете, чтобы найти двух оставшихся россиян. Оба находились в состоянии сильного истощения без питьевой воды и еды. Сейчас россиянам оказывают помощь, их жизням ничего не угрожает.

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