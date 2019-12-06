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Российские дети стали реже болеть

Российские дети стали реже болеть

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8:13   6 Декабря 2019
Россия

Российские дети стали реже болеть

Российские дети стали реже болеть

Российские дети стали реже болеть, такова статистика Минздрава РФ за последние девять лет.

Как отмечается в исследовании ведомства, с 2009 по 2018 год общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет сократилась на девять процентов. Ряд инфекционных и паразитарных болезней снизились на 30 процентов благодаря вовремя поставленным прививкам. 

В сообщении министерства здравоохранения отмечается, что с начала текущего года профилактические осмотры прошли около 19 миллионов детей. Чаще всего врачи диагностируют у детей заболевания органов дыхания (фарингиты, бронхиты), но при этом их количество также снизилось на два процента по сравнению с прошлым годом. 

В Минздраве обеспокоены тем, что количество детских отравлений и травм не снижается. В ведомстве говорят, что к снижению детского травматизма должны подключиться и другие ведомства. 

Кроме того, медики отмечают, что у подростков в возрасте от 15 до 17 лет растет число глазных болезней, что врачи связывают с большой нагрузкой на зрение. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #минздрав

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