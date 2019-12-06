США не будут отправлять военных в Саудовскую Аравию, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч американских военных в Саудовскую Аравию.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США могут направить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военных.

Также газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправки в регион 14 тысячи военных. Пентагон заявил, что эта информация не соответствует действительности, но сообщил, что возможность расширения контингента все же рассматривается.

Трамп на своей странице в Twitter подтвердил, что история с отправкой США 12 тысяч военных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию является «ложью» и «фейком». Таким образом он подтвердил, что не намерен расширять военный контингент в стране.