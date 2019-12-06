Глава украинского МИД обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию с выборами в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее помощник украинского президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что выборы в Донбассе должны пройти одновременно с местными выборами, которые состоятся 31 октября 2020 года.

Пристайко сообщил, что он встречался с Гисладоттир. По его словам, на встрече обсуждались технические детали и возможности проведения выборов.

По словам украинского министра, руководитель БДИПЧ ОБСЕ оценивает ситуацию в регионе очень сложной, в том числе с технической точки зрения. Он отметил, что проведение выборов в этих условиях практически невозможно.

Пристайко отметил, что сейчас стоит задача в том, чтобы понять, как далеко можно будет зайти в подготовке выборов, а также то, насколько они будут прозрачные, открытые и честные.