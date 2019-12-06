Трамп пообещал постпреду РФ в ООН разобраться с невыдачей виз российской делегации

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в выдаче виз российской делегации в ООН, сообщил РИА «Новости» постпред РФ Василий Небензя.

В четверг Небензя поучаствовал во встрече постпредов стран - членов СБ ООН с президентом США в Белом доме.

По словам дипломата, Трамп заявил, что существуют «абсолютно искусственные вопросы», которые сказываются на репутации и престиже США. В частности, это вопросы о выдаче виз делегациям, которые посещают штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях ООН.

Дипломат отметил, что президент США не был в курсе всех деталей и пообещал разобраться с ситуацией.

В сентябре несколько членов российской делегации не получили визы США для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В их числе - глава генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин, глава международного комитета ГД РФ Леонид Слуцкий и глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.