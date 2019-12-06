Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

Беседа с американским президентом Дональдом Трампом была открытой и разноплановой, сообщил РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Трамп был заинтересованным в разговоре и живо принимал участие в дискуссии. Небензя отметил, что Трамп как сам говорил, так и внимательно слушал постпредов.

Дипломат рассказал, что на встрече постпредов в Белом доме обсуждались такие вопросы, как ситуации в вокруг Северной Кореи, Афганистана, Ливии и Ирана. По его словам, также они обсуждали «и ООН, и жизнь».

Ранее сообщалось, что Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме.

В Белом доме накануне прошел ежегодный обед с участием Трампа и постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.