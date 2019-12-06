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 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

 Верховная рада инициировать отставку главы МИД Украины в преддверии встречи по Донбассу

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Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

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Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида
6:17   6 Декабря 2019
Весь мир

Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

Беседа с американским президентом Дональдом Трампом была открытой и разноплановой, сообщил РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Трамп был заинтересованным в разговоре и живо принимал участие в дискуссии. Небензя отметил, что Трамп как сам говорил, так и внимательно слушал постпредов.

Дипломат рассказал, что на встрече постпредов в Белом доме обсуждались такие вопросы, как ситуации в вокруг Северной Кореи, Афганистана, Ливии и Ирана. По его словам, также они обсуждали «и ООН, и жизнь».

Ранее сообщалось, что Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме.

В Белом доме накануне прошел ежегодный обед с участием Трампа и постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.

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Автор: Олег Королев
#трамп #небензя

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