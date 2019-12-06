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Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

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 Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида

Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида
5:42   6 Декабря 2019
Весь мир

Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида

Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида

Ограбление ювелирного магазина в штате Флорида закончилось перестрелкой, погоней и гибелью четырех человек. Об этом пишет газета Miami Herald.

В городке Корал-Гейблз злоумышленники попытались ограбить ювелирный магазин Regent Jewelers. Злоумышленники сделали несколько выстрелов, в результате чего пуля рикошетом попала в лоб сотруднице заведения.

При попытке скрыться, грабители угнали грузовик по экспресс-доставке UPS, взяв в заложники водителя.

Масштабная погоня полиции закончилась в соседнем городе Мирамир. Остановившийся грузовик окружили сразу два десятка полицейских.

В результате перестрелки были убиты двое грабителей. Также, в результате инцидента, погибли заложник и мужчина, который находился в припаркованном рядом автомобиле. Никто из офицеров полиции не пострадал.

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Автор: Олег Королев
#флорида #стрельба в сша

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