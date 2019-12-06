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Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

 Верховная рада инициировать отставку главы МИД Украины в преддверии встречи по Донбассу

Верховная рада инициировать отставку главы МИД Украины в преддверии встречи по Донбассу
Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

Небензя рассказал про беседу постпредов ООН с Трампом

 Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида

Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Флорида
5:14   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Официальный представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников сообщил о необходимости модернизировать Минские соглашения.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Париже 9 декабря.

Резников заявил, что не видит проблемы в том, чтобы модернизировать Минские соглашения. По его словам, если на саммите будет поднят вопрос о движении к миру, то проблем с их обновлением быть не должно.

Он отметил, что это должно случиться сейчас, поскольку с 2014 года, когда они были подписаны, уже прошло много времени.

Также Резников призвал в рамках трехсторонней группы создать пятую подгруппу по вопросам контроля украинско-российской границы.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что позиции Киева в преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже не изменились.

 

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Автор: Олег Королев
#украина #нормандская четверка

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