Представитель Украины считает необходимым модернизировать Минские соглашения

Официальный представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников сообщил о необходимости модернизировать Минские соглашения.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Париже 9 декабря.

Резников заявил, что не видит проблемы в том, чтобы модернизировать Минские соглашения. По его словам, если на саммите будет поднят вопрос о движении к миру, то проблем с их обновлением быть не должно.

Он отметил, что это должно случиться сейчас, поскольку с 2014 года, когда они были подписаны, уже прошло много времени.

Также Резников призвал в рамках трехсторонней группы создать пятую подгруппу по вопросам контроля украинско-российской границы.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что позиции Киева в преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже не изменились.