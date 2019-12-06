Верховная рада инициировать отставку главы МИД Украины в преддверии встречи по Донбассу

Парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерена инициировать отставку главы МИД Украины Вадима Пристайко за то, что он «ставит по угрозу» встречу в Нормандском формате. Об этом заявил нардеп Александр Качный.

Ранее Пристайко заявил, что позиция Украины по ситуации в Донбассе в преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже не поменялась. Так, Киев принципиально выступает против прямых переговоров с ополченцами и проведения выборов в регионе до момент, когда контроль над российско-украинской границей будет возвращен Украине.

Качный заявил, что фракция инициирует отставку Пристайко, поскольку «этот человек находится не на месте». По его словам, это заместитель бывшего главы МИД Украины Павла Климкина из команды экс-президента Петра Порошенко, поэтому он продолжает агрессивную риторику.

Нардеп заявил, что во фракции видят, как Пристайко делает все, чтобы навредить президенту, стране и украинскому народу, а также стремится сорвать встречу.