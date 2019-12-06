Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

Американский президент Дональд Трамп во время приема в Белом доме для постпредов стран-членов СБ ООН призвал их совместному решению мировых проблем.

Пресс-служба президента США сообщает, что Трамп призвал остоянных представителей СБ ООН работать вместе, чтобы разрешить глобальные проблемы. По его словам, речь идет о денуклеариации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане .

Также он призвал дипломатов принять меры по противодействию «злонамеренным субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию».

По его словам, хотя ООН обладает огромным потенциалом, президент напомнил постпредмо, что каждая страна должна внести свой вклад в выполнение мандата Совбеза по его поддержанию.

Ранне сообщшалось, что постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме.