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Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

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 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Верховная рада инициировать отставку главы МИД Украины в преддверии встречи по Донбассу

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 Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу
Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

 Американский скафандр вновь протек в открытом космосе

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4:05   6 Декабря 2019
Весь мир

Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

Трамп призвал постпредов при ООН к решению глобальных проблем

Американский президент Дональд Трамп во время приема в Белом доме для постпредов стран-членов СБ ООН призвал их совместному решению мировых проблем.

Пресс-служба президента США сообщает, что Трамп призвал остоянных представителей СБ ООН работать вместе, чтобы разрешить глобальные проблемы. По его словам, речь идет о денуклеариации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане .

Также он призвал дипломатов принять меры по противодействию «злонамеренным субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию».

По его словам, хотя ООН обладает огромным потенциалом, президент напомнил постпредмо, что каждая страна должна внести свой вклад в выполнение мандата Совбеза по его поддержанию.

Ранне сообщшалось, что постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме.

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Автор: Олег Королев
#оон #трамп

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