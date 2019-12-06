Американский скафандр вновь протек в открытом космосе

Небольшое число воды вновь было обнаружено в скафандре американского производства, который использовал астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано. Об этом рассказал РИА «Новости» официальный представитель НАСА.

Собеседник агентства отметил, что примерно 10 миллилитров было обнаружено на ограниченном участке в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции. Предполагается, что утечка идет со стороны скафандра, причем на других участках воды или влаги найдено не было.

Представитель НАСА отметил, что неисправный элемент можно будет заменить запасным, который уже имеется на борту МКС. Он отметил, что на следующие выходы в открытый космос с американского сегмента МКС данный инцидент повлиять не должен.

Ранее НАСА уже сообщали, что во время предыдущего выхода в космос 15 ноября произошел аналогичный инцидент - небольшое число жидкости было обнаружено в правом ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.