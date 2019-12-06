США вручат крупнейшую в истории награду за помощь в поимке российского хакера

Госдеп назначил награду в размере пяти миллионов долларов за предоставление сведений, которые поспособствуют задержанию россиянина Максима Якубца - предполагаемого главаря хакерской группировки Evil Corp. Об этом сообщает Минюст США.

Таким образом, вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что США когда-либо предлагали за сведения о подозреваемом в совершении преступлений в кибернетической сфере.

Ранее Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые якобы были связаны с киберпреступлениями.

Минюст США заявляет, что обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве были выдвинуты в Питтсбурге и Небраске. Ведомство заявляет, что он якобы несет ответственность за «худшие хакерские атаки десятилетия».

Отмечается, что Якубец якобы руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, которая предназначена для хищения финансовой и личной информации.