Министр нефти Ирана сообщил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

ОПЕК достигла согласия по сделке ОПЕК+, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Отвечая на вопрос о том, достигли ли страны-члены объединения по итогам шестичасовой встречи договоренностей, он сообщил, что у сторон есть согласие.

В свою очередь саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд сообщил, что в ходе заседания был достигнут консенсус по дальнейшим действиям. Также он анонсировал «хорошие новости»по сделке ОПЕК+ в пятницу. Министр заявил, что сделку еще предстоит обсудить со странами, не входящими в ОПЕК.

Заседание стран-членов ОПЕК проходило в четверг и длилось почти шесть часов.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Действие соглашения неоднократно продлевалось, а условия менялись.