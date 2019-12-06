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2:26   6 Декабря 2019
Весь мир

Байден обругал избирателя на предвыборной встрече

Байден обругал избирателя на предвыборной встрече

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обругал избирателя за обвинения в кумовстве. Об этом сообщает CNBC.

Избиратель заявил, что Байден в бытность вице-президентом предоставлял за деньги доступ к президенту Бараку Обаме, а также устроил своего сына работать на газовую компанию, хотя тот ничего не знал об этой отрасли.

Байден назвал избирателя «чертовым лжецом». Он заявил, что никто не доказал данных утверждений избирателя.

В определенный момент демократ назвал избирателя «толстяком». Тот в ответ заметил, что Байден выносит критику не больше, чем действующий президент Дональд Трамп.

Также избиратель добавил, что не будет голосовать за Байдена, поскольку тот почти такой же старый, как и он. Он отметил, что в свои 83 года он не считает, что его мыслительные способности сохранились на уровне тридцатилетней давности.

В ответ 77-летний Байден заявил, что избиратель слишком стар, чтобы за него голосовать. Он отметил, что не ведет сидячий образ жизни и готов продемонстрировать, что находится в достойной физической и интеллектуальной форме.

Место работы Хантера Байдена, сына Джо Байдена, широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента Трампу. Хантер работал в украинской компании Burisma. Демократы начали процесс после того, как заподозрили его в том, что он задержал Украине военную помощь, потребовав в замен расследования в отношении Байденов.

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Автор: Олег Королев
#байден #трамп #импичмент

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