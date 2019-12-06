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 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

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 Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся
Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

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2:01   6 Декабря 2019
Весь мир

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство газопровода «Северный поток-2» ведется по графику. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

В статье для журнала «Энергетическая политика» Новак сообщил, что реализация проекта идет по графику. По его словам, значительную роль в этом сыграла своевременная выдача разрешения Дании на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Новек подчеркнул, что выдача разрешения Копенгагеном в очередной раз подтверждает, что европейские партнеры заинтересованы в гарантированном обеспечении энергоресурсами.

В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что «Северный поток-2» начнет работать в середине 2020 года. При этом официальный срок обозначался как конец текущего года. Позже глава управления департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Алексей Мирошниченко сообщил, что Nord Stream 2 AG и «Газпром» работают над различными вариантами  сроков, которые зависят от погоды.

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Автор: Олег Королев
#новак #северный поток-2

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