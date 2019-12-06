Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитражного суда.

По его словам, всего с российской компании Украине удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов. Коболев отметил, что это составляет 45 процентов всей компенсации, присужденной в арбитраже в феврале 2018 года.

Глава «Нафтогаза» отметил, что данная часть «выигрыша» была отражена в отчетности, в бюджет Украины были заплачены соответствующие дивиденды и налоги.

Коболев заявил, что сейчас украинская компания работает над взысканием остальной части суммы. По его словам, с учетом всех процентов речь идет о трех миллиардах долларов. При это он подчеркнул, что если «Газпром» не вернет оставшуюся сумму, то «Нафтогаз» сможет получить от местных судов разрешение на продажу активов российской компании.