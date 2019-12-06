Небензя в беседе с Трампом пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Российский постпред при СБ ООН Василий Небензя в ходе визита в Белый дом в шутку посетовал об отсутствии «российской комнаты».

Дипломат поблагодарил президента США Дональда Трамп за тур по Белому Дому. Он отметил, что участники экскурсии видели «китайскую комнату», но не видели «российской».

«Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», — отметил Небензя, беседуя с Трампом перед началом ежегодного обеда с участием постпредов при СБ ООН.

Трамп, не растерявшись, отметил, что позаботится об этом.

Также представившийся Трампу до этого постпред Китая Чжан Цзюнь отметил, что ему понравилось убранство оформленной в китайском стиле комнаты.

Представившийся после польской коллеги Небензя, которая сообщила, что Польша скоро выйдет из СБ ООН как его непостоянный член, заверил президента США, что РФ в обозримом будущем уходить из Совбеза не собирается. Трамп в ответ заявил, что надеется на это.