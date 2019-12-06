Полиция Франции задержала во время протестов в Париже 90 человек
По меньшей мере 90 человек арестованы во время протестной акции в Париже, сообщает префектура полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В результате инцидента есть пострадавшие. Так, во время разгона протеста фрагмент снаряда полиции попала в корреспондента RT International Шарлот Дубенски.
Крупнейшие профсоюзы франции объявили массовую акцию против пенсионной реформы. Шествие началось в 16:00 мск в Париже от Восточного вокзала в сторону площади Нации.
Участники акции поджигают покрышки. Площадь и соседние улицы окутаны слезоточивым газом и дымом.
Несколько десятков тысяч человек разбежались по улицам вокруг, тем самым парализовав автомобильное движение в центре города. Прохожие помогают друг другу, оказывая медпомощь.
???? #EnDirect | #GrèveDu5Décembre: le cortège parisien s'apprête à s'élancerhttps://t.co/1IfKrHnzD7 https://t.co/Gh8dsX6a6Q— Sputnik France (@sputnik_fr) December 5, 2019