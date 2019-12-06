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Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

 Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся
Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

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1:05   6 Декабря 2019
Медиа

Полиция Франции задержала во время протестов в Париже 90 человек

Полиция Франции задержала во время протестов в Париже 90 человек

По меньшей мере 90 человек арестованы во время протестной акции в Париже, сообщает префектура полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате инцидента есть пострадавшие. Так, во время разгона протеста фрагмент снаряда полиции попала в корреспондента RT International Шарлот Дубенски.

Крупнейшие профсоюзы франции объявили массовую акцию против пенсионной реформы. Шествие началось в 16:00 мск в Париже от Восточного вокзала в сторону площади Нации.

Участники акции поджигают покрышки. Площадь и соседние улицы окутаны слезоточивым газом и дымом.

Несколько десятков тысяч человек разбежались по улицам вокруг, тем самым парализовав автомобильное движение в центре города. Прохожие помогают друг другу, оказывая медпомощь.

 

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Автор: Олег Королев
#франция #протесты

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