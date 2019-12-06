Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Украинский президент Владимир Зеленский предложил на встрече в «нормандском» формате создать «муниципальную стражу», состоящую из представителей ОБСЕ, Украины и ЛНР/ДНР. Об этом сообщает украинский портал Espreso.tv.

Президент Украины встретился со студентами, пострадавшими в начале «евромайдана». Детали встречи рассказал агентству один из участников мероприятия.

Зеленский заявил, что это является одной из идей ей его команды. Согласно его замыслу, представлять самопровозглашенные республики должны те, кто «не стрелял и не убивал» - то есть, не участвовал в боевых действиях.

Также он заверил участников мероприятия, что не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину на всстрече в Париже. Он отметил, что в таком случае лучше приедет с саммита ни с чем.

Ранее в Кремле заявили, что прорыва на переговорах на саммите ждать не стоит