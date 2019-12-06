Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

 Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся
Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

 Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

 Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся
Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, заявил Новак

 Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
0:46   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Зеленский рассказал о своей идее создать в Донбассе муниципальную стражу

Украинский президент Владимир Зеленский предложил на встрече в «нормандском» формате создать «муниципальную стражу», состоящую из представителей ОБСЕ, Украины и ЛНР/ДНР. Об этом сообщает украинский портал Espreso.tv.

Президент Украины встретился со студентами, пострадавшими в начале «евромайдана». Детали встречи рассказал агентству один из участников мероприятия.

Зеленский заявил, что это является одной из идей ей его команды. Согласно его замыслу, представлять самопровозглашенные республики должны те, кто «не стрелял и не убивал» - то есть, не участвовал в боевых действиях.

Также он заверил участников мероприятия, что не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину на всстрече в Париже. Он отметил, что в таком случае лучше приедет с саммита ни с чем.

Ранее в Кремле заявили, что прорыва на переговорах на саммите ждать не стоит

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#донбасс #нормандский формат #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...