Трамп пригрозил торговыми мерами ряду стран НАТО

Американский президент Дональд Трамп пообещал принудить страны, которые не платят в бюджет НАТО, переводить от двух процентов ВВП альянсу с помощью мер в области торговли.

Трамп заявил, что если страны не вносят в НАТО 2% от своего ВВП, то США вынуждены будут предпринять «некоторые вещи, связанные с торговлей».

США ранее платили 22 процента из рямого бюджета НАТО в 2,5 миллиарда долларов. Ранее члены альянса согласились, чтобы Вашингтон, вместе с Германией, понизил плату до 16 процентов.

Наибольшая часть расходов - это непрямые траты, связанные в первую очередь с тем, какую долю своего ВВП участники альянса тратят на оборону. Военные расходы США составляют 3,4 процента ВВП, тогда как в абсолютных цифрах бюджет Пентагона приближается к семи сотням миллиардов долларов в год.

Многие члены альянса по расходам не дотягивают и до двух процентов ВВП. Это позволяет Трампу заявлять, что США тратят до 70 процентов расходов на НАТО.