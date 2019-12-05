В Минфине прогнозируют отказ от заимствованиях в долларах из-за санкций США

Из-за введенных в августе санкций США, Россия, скорее всего, больше не сможет занимать в долларах. Об этом директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сообщил изданию Bloomberg.

Такие операции проводятся с обязательным участием американских банков, однако с введением августовских санкций, банки США больше не смогут участвовать в операциях России с американской валютой.

«Заимствования в долларах скорее всего осуществить не удастся, так как в таких транзакциях должны участвовать американские банки», – сказал Вышковский.

В Министерстве финансов рассматривают вариант перейти на денежные операции в евро, но предполагается, что это может быть рискованно.

«При размещении в евро санкционных рисков меньше, но пока не понятно, насколько», – пояснил Вышковский.

Директор департамента обратил внимание, что Минфин не намерен придумывать обходные пути для санкций, чтобы не подвергать риску своих покупателей ценных бумаг.

«В случае отказа от программы внешних заимствований РФ заместит их внутренними», – сказал он.

Напомним, что в августе 2019 года США ввели санкции против России за то, по мнению американской администрации, РФ причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.