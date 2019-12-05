Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Несколько птиц уже погибли, предположительно, от отравления ядом. Других лебедей пытаются спасти ветеринары. Состояние тяжелое. Об этом сообщил представитель приюта-передержки для диких животных «Клюквенное». По его словам, у умершего лебедя текли слезы, а потом птица перестала дышать.

«Уже четыре лебедя погибли, еще двум птицам оказывают реанимационную помощь​​​. Недавно стало плохо последнему, третьему, оставшемуся в живых лебедю», — объяснили в приюте.

Ранее жители Калининграда заметили, что в районе Верхнего пруда и парка Макса Ашмана без движения лежат лебеди. Волонтеры приезжали за птицами и отвозили лебедей в ветеринарные клиники. По их словам, у птиц все признаки отравления.

Точную причину гибели лебедей определят с помощью экспертизы. Биоматериал уже отправили в лабораторию, но результаты сообщат не раньше, чем через неделю.