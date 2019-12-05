Автобус врезался в опору моста на севере Мексики

Погибли 13 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. Автобус врезался в опору моста и перевернулся на шоссе Делисиас-Саусильов четверг, 5 декабря, в мексиканском штате Чиуауа. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно, пассажирский автобус с обозначением Nomad Tours врезался в опору моста и перевернулся, в результате чего тяжело пострадали пассажиры рейса. На месте случившегося погибли десять человек, еще 32 пассажира госпитализировали. Позже еще трое пострадавших скончались в больницах. Издание Opcion обнародовало список жертв и пострадавших, россиян среди пассажиров автобуса нет.