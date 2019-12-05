Автобус врезался в опору моста на севере Мексики
Погибли 13 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. Автобус врезался в опору моста и перевернулся на шоссе Делисиас-Саусильов четверг, 5 декабря, в мексиканском штате Чиуауа. Об этом сообщают местные СМИ.
Предварительно, пассажирский автобус с обозначением Nomad Tours врезался в опору моста и перевернулся, в результате чего тяжело пострадали пассажиры рейса. На месте случившегося погибли десять человек, еще 32 пассажира госпитализировали. Позже еще трое пострадавших скончались в больницах. Издание Opcion обнародовало список жертв и пострадавших, россиян среди пассажиров автобуса нет.
Actualizan a 13 los fallecidos por accidente en #Chihuahua; camión de pasajeros en el que viajaban volcó en la rúa Saucillo-Deliciashttps://t.co/S9XeSK7rij— El Siglo de Torreón (@torreon) 5 декабря 2019 г.