Кремль испытывает сдержанный оптимизм относительно диалога в Париже с Украиной – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чувствует очень сдержанный оптимизм касательно предстоящих с Украиной переговоров по волнующим обе стороны вопросам в рамках «нормандского саммита».

«Да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм», – описал ожидание от предстоящей встречи Песков телеканалу «Дождь».

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский уже не раз говорили по телефону, и разговоры были, по признанию самого Путина, очень конструктивными. По словам Пескова, если разговор продолжится в таком же ключе на встрече в Париже, это создаст предпосылки для решений по набору проблем, которые волнуют обе стороны.

Песков пояснил, что во время пребывания в Париже президент РФ проведет отдельные встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки».

9 декабря в Париже пройдет встреча «нормандской четверки». Саммит в «нормандском формате» проводится с 2014 года с целью урегулирования ситуации на Украине. Переговоры в рамках саммита ведут лидеры России, Украины, Германии и Франции.