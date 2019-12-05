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 Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали

Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали
Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Кремль испытывает сдержанный оптимизм относительно диалога в Париже с Украиной – Песков

Кремль испытывает сдержанный оптимизм относительно диалога в Париже с Украиной – Песков
Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

 Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины
Автобус врезался в опору моста на севере Мексики

Автобус врезался в опору моста на севере Мексики

 Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали

Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали
22:26   5 Декабря 2019
Весь мир

Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали

Дату министерской встречи РФ, Украины и ЕК по газу еще не согласовали

Сторонам нужно обсудить транзит после 2019 года российского газа через Украину. Однако дату следующей трехсторонней министерской встречи России, Украины и Европейской комиссии по продолжению транзита еще не согласовали. Об этом сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

«Новые даты проведения трехсторонней встречи на уровне министров еще не согласовали», — сказал он​​​.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что дату проведения трехсторонней встречи на министерском уровне согласуют на следующей неделе. По его словам, возможно, стороны достигнут конкретных решений, если нацелятся на это.

Вопрос, по словам Новака, заключается в том, чтобы найти решения по тем темам, которые есть на повестке дня. В первую очередь нужно урегулировать судебные споры. Российская сторона в ходе последних трехсторонних консультаций с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса в этом направлении не достигла.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #газ #ек

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