Иран не хочет проблем с РФ в рамках проекта на ядерном объекте в Фордо

Тегеран и Москва обсуждают решение проблем, которые возникли при реализации проекта на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Специалисты компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ с 2017 года модифицировали на заводе два каскада газовых центрифуг, чтобы производить стабильные (нерадиоактивные) изотопы теллура и ксенона в медицинских целях. Однако ядерный объект на двух других каскадах газовых центрифуг запустил гексафторид урана.

Производить стабильные изотопы и обогащать уран в одном помещении нельзя, поэтому российская сторона приостановила проект по перепрофилированию завода. По словам Камальванди, переговоры Тегерана и Москвы по теме проекта уже состоялись.