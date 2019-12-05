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Кремль испытывает сдержанный оптимизм относительно диалога в Париже с Украиной – Песков

Кремль испытывает сдержанный оптимизм относительно диалога в Париже с Украиной – Песков
Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

 Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

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21:57   5 Декабря 2019
Весь мир

Иран не хочет проблем с РФ в рамках проекта на ядерном объекте в Фордо

Иран не хочет проблем с РФ в рамках проекта на ядерном объекте в Фордо

Тегеран и Москва обсуждают решение проблем, которые возникли при реализации проекта на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Специалисты компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ с 2017 года модифицировали на заводе два каскада газовых центрифуг, чтобы производить стабильные (нерадиоактивные) изотопы теллура и ксенона в медицинских целях. Однако ядерный объект на двух других каскадах газовых центрифуг запустил гексафторид урана.

Производить стабильные изотопы и обогащать уран в одном помещении нельзя, поэтому российская сторона приостановила проект по перепрофилированию завода. По словам Камальванди, переговоры Тегерана и Москвы по теме проекта уже состоялись.

«Обсудили способ реализации этого проекта таким образом, чтобы технические трудности устранились», — резюмировал официальный представитель ОАЭИ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #уран #твэл

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