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21:18   5 Декабря 2019
Россия

Расчленившего студентку историка Соколова направили из СИЗО в центр психиатрии

Расчленившего студентку историка Соколова направили из СИЗО в центр психиатрии

Историк пройдет психолого-психиатрические экспертизы. 63-летнего Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, направили из столичного следственного изолятора «Бутырка» в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

По версии следствия, Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября из обреза, а в ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела девушки, для чего расчленил его и по частям топил в реке Мойки. В один из подходов к реке Соколов упал в воду, откуда историка достали спасатели.

При мужчине обнаружили пакет с отрубленными женскими руками, а также травматический пистолет. Позже Соколов признался, что убил аспирантку и оформил явку с повинной. Санкт-Петербургский государственный университет, где Олег Соколов работал, заявил, что его уволили, а суд отправил историка в следственный изолятор на два месяца.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сизо #соколов #психиатрия #историк

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