Попытки демократов объявить импичмент Трампу не имеют отношения к политике

Президент Трамп создал такую необходимость, потому что абсолютно не обращал внимания на концепцию авторов конституции США, продолжила спикер палаты представителей. Демократов «ничуть не обрадовала», а, напротив, очень огорчила необходимость вести процесс импичмента.

Демократы заподозрили, что президент США не только задержал военную помощь Украине, но и потребовал в обмен провести расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, поэтому начали процесс импичмента против Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм ответила, что Нэнси Пелоси и демократам должно быть стыдно.

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment. #DefendOurDemocracy