Попытки демократов объявить импичмент Трампу не имеют отношения к политике

Это не касается политики, партийности, демократов и республиканцев, это все совершенно несущественно. Об этом завила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, попытки демократов объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу не имеют ничего общего с политикой.

«Это касается конституции США», — добавила Пелоси.

Президент Трамп создал такую необходимость, потому что абсолютно не обращал внимания на концепцию авторов конституции США, продолжила спикер палаты представителей. Демократов «ничуть не обрадовала», а, напротив, очень огорчила необходимость вести процесс импичмента.

«Но у нас нет выбора», — резюмировала Пелоси.

Демократы заподозрили, что президент США не только задержал военную помощь Украине, но и потребовал в обмен провести расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, поэтому начали процесс импичмента против Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм ответила, что Нэнси Пелоси и демократам должно быть стыдно.