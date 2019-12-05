Против Сарраджа в Триполи выступили бывшие соратники, не получившие от него денег
Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж теряет контроль над бандитами, которые его поддерживали. Яркими примером тому стали вооруженные столкновения в Триполи возле здания «министерства финансов» ПНС, сообщают ливийские СМИ.
По данным издания Lybia24, боевики из Мисураты открыли стрельбу на улице ас-Сикка 4 декабря, захватили три бронемашины, одна из которых — Сарраджа. Сам «премьер» находился внутри здания и не смог его покинуть, так как все дороги были заблокированы.
Ливийские СМИ пишут, что главной целью боевиков из Мисураты являлся «министр финансов» ПНС — Фараджа Бумтари. Он бежал из Ливии после окончания перестрелки.
Издание Lybia24 предполагает, что за нападением на «министерство» ПНС стоит экс-глава расформированного Правительства национального спасения Ливии Халифа аль-Гави. Впрочем, есть еще одна кандидатура на должность организатора — «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага, который именно с помощью радикальных террористов из Мисураты получил свою должность. А причиной конфликта - невыплаченные боевикам деньги.
ПНС Ливии было создано искусственно, его признали только 12 стран-участниц ООН.
ПСН контролирует лишь западную часть страны. По сути представляет собой несколько вооруженных бандформирований, которые делят между собой власть и деньги. Функционеры «правительства»- сами выходцы из террористических организаций ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» ( все три запрещены в РФ) ведут бизнес с боевиками, которые не раз фигурировали в докладах ООН об убийствах, пытках, работорговле.