Малькевич связал высылку политика из Кот-д'Ивуара с зачисткой пророссийских аккаунтов

Из Кот-д'Ивуара выслали исполнительного советника партии «Свобода и демократия за республику» Натали Ямб. Поводом для травли, а затем и вовсе депортации стало ее выступление на форуме «Россия-Африка», который прошел в октябре в Сочи.

Африканская активистка оппозиционной партии была вынуждена покинуть страну в понедельник, 2 декабря. Сообщение об этом Ямб разместила на своей странице в Twitter. Сама Натали Ямб связывает такое отношение властей с недавним выступлением на первом форуме «Россия-Африка», где она выразила симпатии к России. В то же время активистка раскритиковала колониальное поведение Франции на континенте.

«Выслана в Швейцарию за деятельность, несовместимую с национальными интересами. Похоже, что Иветт и Рэйчел не разделяют мое мнение о Тон Тон. Они делают свою работу. Мы делаем нашу. История докажет нашу правоту. Бой продолжается», — написала она.

Стоит заметить, что отношение к Ямб изменилось немногим раньше. Все началось после ее резонансного выступления на форуме, тогда она испытала на себе первое давление. Сначала была заблокирована страница о ней в «Википедии», затем иностранные СМИ стали применять к ней слова «шпион» и «агент», теперь ее выслали из страны.

По этому поводу высказался член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, он поделился своими наблюдениями с Федеральным агентством новостей.

«Мы видим, что свободы слова нет в так называемых продвинутых, просвещенных африканских государствах. Потому что Натали Ямб это выступление не простили вообще нигде. МИД Франции выступил в Твиттере с гневным осуждением ее мыслей, касательной колониальной политики, которую ведёт Франция до сих пор в Африке. Осудили, ее страницу в «Википедии» удалили, часть ресурсов с упоминанием Натали зачистили, ну и теперь финал: за «опасную», «подрывную» деятельность она депортирована из Кот-д'Ивуара. Страны, где она много лет работала, занимала должности и в бизнесе, и на государственной службе, занималась общественной деятельностью», — сказал он.

Член ОП убежден, что люди, выражающие открыто свое теплое отношение к России, подвергаются гонениям и общественному осуждению, а история Ямб в очередной раз это доказывает. По его словам, западный «инструментарий подавления собственного мнения» трудится «неустанно и неуклонно». Также Малькевич сообщил, что Ямб приглашена в Россию, где она сможет встретиться со всеми заинтересованными журналистами и общественными деятелями.