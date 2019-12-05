Медиагруппа «Патриот»
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Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

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Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

 Неизвестные травят лебедей в Калининграде

Неизвестные травят лебедей в Калининграде

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23:25   5 Декабря 2019
Россия

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Рябцева сочла низкопробной журналистикой фейк «Фонтанки» о бойце ЧВК «Вагнера»

Блогер, бывший зам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева раскритиковала уровень журналистики в Петербурге на примере интервью «Фонтанки» с якобы сотрудником ЧВК «Вагнер» из Брянска по имени Руслан. По версии издания, он участвовал в ликвидации террориста в Сирии два года назад.

«Каким бы большим городом не был Питер, это все равно провинция по большому счету и журналистика там достаточно некачественная, поэтому качество журналистики именно такое. У них слабый фактчекинг», — оценила «расследование» Рябцева.

Впрочем, не каждое петербургской издание страдает «слабым фактчекингом». Журналисты ФАН по данным, изложенным в материале «Фонтанки», разыскали в Брянске того самого Руслана. Однако выяснилось, что мужчина никогда не был в Сирии, ниже ростом, чем собеседник «Фонтанки», татуировки у него в другом месте. Более того, Руслан заверяет, что не разговаривал ни с кем из «Фонтанки». Мужчина намерен обратиться в суд.

Материал, основанный на видео с ликвидацией террориста «Исламского государства» (ИГ — организация запрещена в РФ) появился в «Новой Газете» 20 ноября. Петербургские коллеги «Новой» опубликовали собственное «расследование», заявив, что смогли найти предполагаемого участника ликвидации — некоего 39-летнего Руслана из Брянска.

Ранее бывший член террористической группировки рассказал ФАН о контактах с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым и о русском олигархе по имени Михаил, который спонсировал его публикации на сирийскую тематику.

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Автор: Максим Белых
#россия #общество #чвк #рябцева

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