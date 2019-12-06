 100-й космонавт о повышенной пушистости на МКС, женщинах на борту и Сочи-2014 с орбиты

100-й космонавт России Олег Котов, трижды побывавший на орбите Земли и удостоенный высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, рассказал «Политике Сегодня» как стать космонавтом, почему важно любить профессию и непросто поймать в объектив малую родину — Крым, зачем приходилось ежедневно бриться на МКС, как вымыть голову в невесомости и почему на станции нет места политическим разногласиям.

— Есть ли какие-то черты, которые всех космонавтов объединяют? Любили в детстве физику, занимались спортом? Или совсем разные люди попадают на МКС?

— Объединяет одно — это любовь к профессии. Нельзя летать в космос, если тебе не нравится эта профессия, не нравится то, чем ты занимаешься. Профессия космонавта — это не только полёт в космос, профессия космонавта — это длительные годы подготовки, тренировок, поддержания себя в хорошей физической, моральной форме, сотни экзаменов, неисчислимое количество предметов, это студенческая жизнь на всю жизнь профессиональную, по расписанию.

— У каждого из нас на каждый день есть расписание, которому мы следуем. Это не как студент, который может попросить кого-то отметиться за него, а сам по делам куда-то рвануть. Здесь всё индивидуально, всё на глазах, и экзамены, соответственно, не подразумевают слабого знания или плохого знания предмета. Ты либо знаешь, либо не знаешь. Достаточно жесткий подход. Поэтому нас объединяет, всех кто летает в космос, именно любовь к этой работе. Без этого не удержишься.

В текстовую версию интервью вошли не все вопросы. Полная версия — на видео.

— Женщинам сложнее? Или справляются?

— А какая разница? Критерии одни для всех.

— Первая женщина в космосе Терешкова. Наш человек. А сейчас как много русских женщин бывает в космосе?

— Мало. Меньше, чем, скажем, у наших партнёров ЕКА или НАСА. На данный момент в отряде только одна девушка осталась. Это не из-за того что какие-то специальные фильтры или предвзятое отношение. Я могу сказать, что девушки менее охотно идут в космонавты. Если взять по статистике заявлений, которые подаются, чуть больше, может, десяти процентов.

Это только желающих. И то те, которые приходят, они смотрят на всё это, на всё, что им предстоит, так во многом задумываются и говорят: “Нет, это не для меня”. То есть у нас другая ментальность: хозяйство, дети, ещё что-нибудь. Потому что требования для космонавта-мужчины и космонавта-женщины одинаковые <…>

— С женщиной на борту и без женщины атмосфера меняется?

— Конечно, в чём-то меняется. Наличие женщины на борту дисциплинирует во многом. Во всяком случае, меня это мотивировало бриться каждый день.

— Почему при развитии космического туризма русских туристов ещё не было в космосе? Денег не хватает или другая причина?

— А это у них надо спросить, я не знаю. Если мы говорим о космическом туризме, то в любом случае он будет <…> И меняться будут разные виды предоставления услуги полёта в космос — от трёх минут на параболическом полёте, которые будут стоить совершенно доступные деньги: 3–4 минуты, чтоб просто подняться в космос, почувствовать невесомость, сделать два-три селфи и вернуться обратно, но этот полёт не будет требовать месяцев подготовки: утра пришёл, прошёл медосмотр, взлетел, вечером приземлился, сел в машину, поехал домой) до, конечно, будет сохраняться возможность частных космических программ <…>.

— В космосе, наверное, пока мы все гости, туристы, не чувствуем себя, как дома?

- Почему? Чувствуем. На низкой, околоземной орбите мы, я говорю про человечество, настолько освоились, что мы достаточно спокойно работаем, безопасно делаем эксперименты, обслуживаем станцию, летаем и понимаем, как жить там, как работать, как обеспечивать жизнедеятельность. Это более-менее. Вот пилотные проекты, тогда вперёд. Луна, Марс. Тут много чего нового, неоткрытого, непонятного, куда надо двигаться. Вот это да. Ну а здесь мы уже как дома.

— Луна и Марс это задачи, на какой период вперёд? Когда нам ждать этих открытий?

- Скоро. Луна — это практически в одном шаге мы находимся, потому что, во всяком случае, до конца 20-х годов должны не только прилуниться и флаг поставить, а освоиться, построить некую базу, или постоянно действующий, или временно посещаемый какой-то лунный лагерь обустроить там, соответственно, летать туда, работать. Марс, я думаю, это следующее десятилетие <…>.

- Картошку там вырастить, как в одном фильме.

- Эта не та самая технология, которую надо [применять].

— Вы родились в Симферополе. Старались ли разглядеть Родину с иллюминатора?

— Конечно. Одно из увлечений — это поиск и фотографирование тех мест, где был, где жил или просто интересных, географически уникальных мест и попытка их сфотографировать. Найти сначала, потом сфотографировать, потом посмотреть то это или не то ты снял. Крымский полуостров легко найти, понятно всё. А вот найти какой-то посёлок, город, реку, или ещё что-то достаточно сложно, и ты ищешь какие-то привязки, координаты, изгиб реки.

Там стартовый комплекс Байконур снять. Понятно, надо очень быстро по изгибу реки посмотреть, найти этот Байконур, от Байконура посмотреть, как идёт дорога, дорога идёт на стартовый комплекс, вот здесь находится стартовый комплекс, площадка, откуда ты стартовал. На всё про всё где-то 15 секунд, потому что станция летит очень быстро, и за 15 секунд надо всё это идентифицировать, навести фотоаппарат, снять. Потом смотришь, то не то снял. Не попал, в следующий раз ищешь. Это примерно такая фотоохота.

— Говорили коллегам, что родились в Крыму. Они как-то в связи с последними событиями реагировали?

— Во-первых, последний раз летал я в 13–14-м году. Это раз. Во-вторых, до политики всем на станции очень далеко. То есть это то место, где такого противостояния политического, партийного, межнационального нет. И это правильно. Так должно быть. Станция без границ. Принцип построения работы — одна станция, один экипаж. Один экипаж, одна команда, работающая вместе.

Мы даже, в то время я летал, была Сочинская олимпиада, мы вместе перед одним экраном болели каждый за свою команду, но это не вызывало фанатских разборок. Всё это совершенно спокойно, совершенно нормально. Это хороший образец такого правильного социального поведения. У каждого есть свои предпочтения, убеждения, интересы, но не надо навязывать свои и твои убеждения ни в коем образе не должны ограничивать в чём-то другие или как-то подавлять их.

— В общем, что бы на Земле ни происходило, вы там умеете дружить, общаться?

— Абсолютно, потому что Земля без границ. Вот сверху летаешь, сразу видно, границ нет. Видно, где живут люди, где не живут, а вот какие там границы вообще без понятия.

— Вам нужно всем послами мира стать после возвращения.

— Ну по сути да. Возвращаешься с этим пониманием, что планета не очень большая. Делить особенно нечего. Работать вместе получается <…>

Вот Международную Космическую Станцию никто, ни одна страна в одиночку не могла построить такую лабораторию. В одиночку можно долететь, выскочить, воткнуть флаг и полететь обратно. Но, во-первых, это было, во-вторых, в этом ничего полезного и перспективного нет. Поэтому большой проект, делается всё вместе. Товарищи, друзья, мы все экипаж одного большого космического корабля, который называется планета Земля. Поэтому ведите себя подобающим образом.

— Какие у вас любимые фильмы про космос?

— Самый любимый это «Аполлон-13». Замечательный фильм, мне очень нравится, такой правдивый, хорошо снятый. Большинство фильмов надо смотреть, не привязываясь к техническим особенностям, потому что это больше на зрителя, на зрелище, а не на физику, не на понимание сути процессов. Они одноразовые такие фильмы, один раз посмотрел и всё. Хороших фильмов мало про космос.

— Недавно сообщали, что на МКС сломались туалеты и космонавтам наденут космические подгузники. Неужели и такие есть?

— Не надо верить всему, что пишут. На станции два туалета, вероятность того, что оба туалета выйдут из строя крайне маловероятна, плюс они все ремонтнопригодные, плюс есть два туалета дополнительных в кораблях Союз. Поэтому подгузники космические или памперсы они есть на самом деле, но они служат не для того, чтобы действовать в таких ситуациях, а предположим, во время выхода в открытый космос или во время старта или посадки экипажа, когда человек долгое время не имеет физической возможности пойти в туалет.

— Миф это или правда, что выходя из автобуса, перед тем как сесть и полететь в космос нужно на колесо справить малую нужду? Так делал Гагарин?

— Да, многие говорят, что так делал Гагарин и все. Такая возможность выйти есть, не сам факт, чтобы сходить. Есть такая традиция, кто как ей воспользуется дело рук каждого, но за всем этим стоит, на самом деле, такой банальный технический нюанс. <…> Почему останавливается автобус по дороге к ракете? Потому что он ждёт, пока отойдёт заправщик от ракеты. В целях безопасности есть заправочный такой поезд, он заправил ракету, после окончания заправки он уходит, потому что по правилам нельзя производить посадку экипажа во время заправки ракеты. Поэтому буквально несколько минут бывает наложение, поэтому автобус останавливается, ждёт.

— Растут ли волосы и ногти быстрее или медленнее в космосе?

— Растут, но скорость такая же. Другое дело, что волосатость на теле увеличивается, но это связано с тем, что там невесомость, и обычно одежда не трёт, не вытирает волоски в определённых местах. Из-за этого пушистость увеличивается. Но потому быстро всё проходит.

— Как помыть голову на МКС?

— Есть безмыльные шампуни. Несколько вариантов. Каждый выбирает на свой запах, вкус. Это беспенный шампунь, наносится на волосы, втирается и потом мокрым полотенцем, как собственно и всё тело, там душа нет, всё мытье идёт влажными полотенцами, такими пропитками, вытираются волосы, вымывается шампунь влажным полотенцем. Потом сухим полотенцем, вот и всё, помылись.

— Как потом первое принятие душа на Земле?

— Это счастье. И фена для женщин тоже там нет.

— Сколько вы зарабатываете?

— Всё относительно, но это не большой секрет, зарплата, оклад составляет в зависимости от классности космонавта, количества полётов от 70 до 90 тысяч рублей. Космонавты не ради денег работают.

— Как вы голосуете на орбите? Есть у вас право голоса?

— Да, всё осуществляется, есть доверенное лицо, которому космонавт сообщает по закрытой связи, за кого он голосует. И доверенное лицо ставит в его бюллетени и бросает в ящик. Все права сохранены.

— Как вы там отмечаете Новый год? Чего-то не хватает?

— Для того, чтобы отметить новый год не обязательно иметь всё в достатке. Для того, чтобы хорошо встретить новый год нужно иметь желание, настроение, мотивацию и вообще быть позитивным. Этого в космосе тоже хватает. Поэтому встречаем весело, с интересом, с подарками, с сюрпризами, с поздравлениями. С наступающим Новым годом! Добра, счастья, здоровья!