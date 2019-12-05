Провокаторы в Иране через соцсети привлекают к беспорядкам студентов

Иранские власти повысили цены на бензин с 10 до 30 тысяч риалов за литр и пообещали, что сэкономленные деньги потратят на поддержку малоимущих. Люди все равно вышли на улицы и протестная волна накрыла более 100 городов по всему Ирану.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с местным жителем, который рассказал, что незадолго до начала демонстраций зафиксировали аномальное количество поступающих в Иран зарубежных звонков. По его словам, звонили из разных стран и задавали вопросы на иностранных языках.

«У иранцев спрашивали об уровне жизни, интересовались обстановкой в стране, их личными проблемами», — добавил мужчина.

Если говорить об иностранном вмешательстве в беспорядки, тогда необходимо напомнить и о провокаторах, например, членах движения «За возвращение принца», продолжил собеседник ФАН. Их поддерживает как наследный принц ныне не существующего шаханшахского государства Иран Реза Пехлеви, который владеет медиаресурсами, так и крупные западные СМИ. Также члены движения профессионально работают в социальных сетях, поэтому к ним прислушиваются иранцы.

«Основная цель организаторов этого беспредела — университеты. Студенты вообще играют важную роль в таких процессах», — считает местный житель.

Иранские народные протесты не только быстро политизируются, но и перерастают в массовые беспорядки. Цель провокаторов — свергнуть правящий режим. Основной упор делают на СМИ и соцсетях, создаю набор хэштегов, например, #Internet_for_Iran или #Iran_protest.

BBC Persian или Iran International регулярно сравнивают Иран с Третьим рейхом, чем психологически давят на зрителей. На улицах иранских городов и в социальных сетях также распространяют памятки, в которых объясняют правила поведения во время массовых беспорядков.

Заранее составьте план действий. Подготовьте пищу, средства первой помощи, питье.

Как почувствуете, что ситуация накаляется, сообщите об этом своим друзьям, и работайте сообща.

Действуйте спокойно. Не паникуйте и помогайте тем, кто потерял психологическое равновесие.

Снимайте видео и фотографируйте действия полицейских.

Корреспонденту ФАН в городе Кум также рассказали, что среди зачинщиков беспорядков оказались иностранцев из соседних стран. По информации иранской разведки, в приграничных государствах подготавливали диверсионные группы, которые координировали действия в соцсетях, поэтому официальный Тегеран отключил интернет.