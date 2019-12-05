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 Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

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19:48   5 Декабря 2019
Россия

Россияне поддерживают желание детей заниматься волонтерством, выяснил ВЦИОМ

Россияне поддерживают желание детей заниматься волонтерством, выяснил ВЦИОМ

Данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что 80% россиян хотели бы, чтобы их дети занимались волонтерством.

Исследование показало, что подавляющее большинство жителей России считают волонтерскую деятельность примером для молодежи, такое мнение выразили 83% респондентов. Одновременно с этим 79% хотят, что их дети были волонтерами или занимались добровольческой деятельностью.

Руководитель политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонтов рассказал, что главными качествами, важными для волонтера, россияне считают доброту (52%), честность (43%), неравнодушие (41%), человечность (40%), трудолюбие (34%) и доброжелательность (28%).

«Каждый из указанных параметров был оценен россиянами в среднем на 3,9 и 4 балла соответственно из пяти возможных», — объяснил Мамонтов.

У россиян выяснили и то, какие качества они больше всего ценят в окружающих людях. На первом месте оказалась честность, ее выбрали 63% опрошенных, за ней доброта — 53%, трудолюбие — 42%, справедливость выбрали 36%, на последнем месте человечность, за которую проголосовали 29%.

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Автор: Галина Кандинская
#вциом #волонтеры

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