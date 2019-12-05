Француский журналист назвал настроженное отношение Запада к России неадекватным

Репортер французского издания Le Figaro Рено Жерар считает, что тревожность западных стран по отношению к России показывает их недальновидность и неадекватное отношение.

Слова репортера французского издания Le Figaro Рено Жерара передают «Народные новости».

Журналист считает, что тревожность западных стран по отношению к России показывает их недальновидность и неадекватное отношение и рассказал, почему Франция стремится наладить отношения с Россией.

По мнению репортера, страны Прибалтики и Норвегии напрасно боятся Россию: за последние годы у РФ было множество возможностей «военного вторжения», однако Москва не стала ни на кого нападать и, вероятно, не собирается этого делать.

Журналист считает стремление президента Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией понятным и оправданным.

«Русские уважают силу. Не просто так визит в 1966 году де Голля в Москву с предложением разрядки и сотрудничества совпал с появлением у Франции ядерного оружия», – считает репортер.

Журналист убежден, что отношения между Россией и Францией в скором времени ждут кардинальные перемены. В частности, обе страны заинтересованы в решении вопросов в Донбассе.