Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Представители России, Украины и Еврокомиссии должны были встретиться в четверг, 5 декабря, однако переговоры не состоялись, так как не все стороны подтвердили дату.

Глава украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ранее заявлял, что новый этап консультаций по транзиту и поставкам газа Укранине мог пройти 5 декабря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, эту дату обговорили еще в ноябре в Брюсселе.

О том, что встреча не состоится сообщило издание Громадське со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«Дата переговоров не подтверждена», — говорилось в тексте сообщения.

Последние переговоры по этим вопросам состоялись 28 октября, они не помогли странам сдвинуться с мертвой точки. Консультации необходимо продолжить и прийти к компромиссу в ближайшее время, ведь 31 декабря 2019 года истекает срок контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко уже пригрозил России, что весь газ, который будет транзитом проходить через Украину после истечения срока договора, отправится в подземные хранилища.