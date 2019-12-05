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18:49   5 Декабря 2019
Весь мир

Продление СНВ-3 повредит возможности более широкого соглашения США с РФ и КНР

Продление СНВ-3 повредит возможности более широкого соглашения США с РФ и КНР

Время для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть. Об этом завил заместитель министра обороны США Джон Руд. По его словам, если продлить договор прямо сейчас, тогда решение повредит возможности более широкого соглашения Вашингтона с Москвой и Пекином.

В ходе слушаний в сенатеДжона Руда спросили, почему Пентагон до сих пор не продлил СНВ-3, если срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Замминистра обороны США ответил, что Вашингтон хочет убедить Москву и Пекин начать переговоры по более широкому соглашению.

«Если США продлят его сейчас, это, как я думаю, сократит эту возможность», — объяснил Руд.

У американской стороны есть время до февраля 2021, если Вашингтон и Москва продлят договор, тогда не потребуется значительных переговоров, нужно будет лишь договориться о времени продления, резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #китай #снв-3

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