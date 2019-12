Франция назвала угрозой международной безопасности ракетную активность Ирана

Баллистическая активность Ирана не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель французского министерства иностранных дел. По его словам, такая активность угрожает как региональной, так и международной безопасности.

#France, #Germany and the #UK say that #Iran has developed nuclear capable ballistic missiles, an activity which they say is inconsistent with Iran’s obligations to the UN as part of the 2015 nuclear deal.