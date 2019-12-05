Франция назвала угрозой международной безопасности ракетную активность Ирана
Баллистическая активность Ирана не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель французского министерства иностранных дел. По его словам, такая активность угрожает как региональной, так и международной безопасности.
«Мы несколько раз выражали свою обеспокоенность в связи с баллистической активностью Ирана», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Париж, Лондон и Берлин, как регулярно делают страны-члены ООН, передали генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу информацию и анализ иранской ракетной активности, которая не соответствует резолюции 2231. Полугодовой доклад генсека ООН по выполнению резолюции обнародуют в середине декабря.
«Франция вновь призывает Иран выполнять все обязательства», — резюмировал представитель министерства.
#France, #Germany and the #UK say that #Iran has developed nuclear capable ballistic missiles, an activity which they say is inconsistent with Iran’s obligations to the UN as part of the 2015 nuclear deal.— Iran International English (@IranIntl_En) 5 декабря 2019 г.