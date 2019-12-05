США ввели новые санкции против компаний из РФ, связанных с компьютерами

Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских компаний и физлиц «за небезопасную деятельность» в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) принято меры против компании Evil Corp – российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», – говорится в сообщении ведомства.

Под новые санации попали 17 человек и семь организаций, в том числе представители России и Украины.

Толчком к санкциям стало обвинение американскими властями россиянин Максима Якубца и Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.