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Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

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Француский журналист назвал настроженное отношение Запада к России неадекватным

 США ввели новые санкции против компаний из РФ, связанных с компьютерами

США ввели новые санкции против компаний из РФ, связанных с компьютерами
19:37   5 Декабря 2019
Весь мир

США ввели новые санкции против компаний из РФ, связанных с компьютерами

США ввели новые санкции против компаний из РФ, связанных с компьютерами

Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских компаний и физлиц «за небезопасную деятельность» в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) принято меры против компании Evil Corp – российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», – говорится в сообщении ведомства.

Под новые санации попали 17 человек и семь организаций, в том числе представители России и Украины.

Толчком к санкциям стало обвинение американскими властями россиянин Максима Якубца и Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

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Автор: Алина Бранцевич
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