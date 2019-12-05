Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил Лавров

Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва не ищет повода для создания новых трудностей в отношениях с Вашингтоном, но если недружественные шаги со стороны США будут продолжать происходить, то Россия не перестанет на них отвечать.

«Россия давно предлагает США выстраивать устойчивое и предсказуемое взаимодействие по всем вопросам, причем вне зависимости от электоральных циклов и других факторов внутриполитической конъюнктуры», — поделился глава МИД РФ в интервью итальянскому информационному агентству «АСКАньюс».

По словам Лаврова, Россия будет действовать прагматично, если США не перестанут совершать недружественные шаги, но всегда останется открытой для того, чтобы вернуть диалог с Вашингтоном в конструктивное русло и найти методы улучшения отношений.

Глава российского МИД отметил, что улучшение отношений пошло бы на пользу не только США, но и международному сообществу в целом, так как появились бы большие возможности для сотрудничества во многих сферах.