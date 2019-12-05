Киев готов отгородить Донбасс стеной, если не удастся прекратить огонь

Такое заявление сделал помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе своего выступления на саммите НАТО в Лондоне. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ермак рассуждал о возможных исходах предстоящего саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже. Так, он заявил, что если договориться о прекращении огня не получится, Киев готов выстроить стену вдоль линии соприкосновения с Донбассом.

«В этом случае мы построим стену и жизнь продолжится… К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — передает его слова Reuters.

Саммит «нормандского формата» запланирован на 9 декабря, главы России, Франции, Германии и Украины встретятся в Париже, чтобы обсудить исполнение пунктов Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи подчеркнул, что намерен за время переговоров обозначить сроки урегулирования конфликта в Донбассе.