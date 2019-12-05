Медиагруппа «Патриот»
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 Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев
Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

 Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

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18:47   5 Декабря 2019
Политика

Киев готов отгородить Донбасс стеной, если не удастся прекратить огонь

Киев готов отгородить Донбасс стеной, если не удастся прекратить огонь

Такое заявление сделал помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе своего выступления на саммите НАТО в Лондоне. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ермак рассуждал о возможных исходах предстоящего саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже. Так, он заявил, что если договориться о прекращении огня не получится, Киев готов выстроить стену вдоль линии соприкосновения с Донбассом.

«В этом случае мы построим стену и жизнь продолжится… К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — передает его слова Reuters.

Саммит «нормандского формата» запланирован на 9 декабря, главы России, Франции, Германии и Украины встретятся в Париже, чтобы обсудить исполнение пунктов Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи подчеркнул, что намерен за время переговоров обозначить сроки урегулирования конфликта в Донбассе.

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина

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