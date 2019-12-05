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18:21   5 Декабря 2019
Весь мир

Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

Белый дом после объявления демократов о подготовке обвинений Дональду Трампу рассчитывает на честный процесс по импичменту в сенате. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.

По ее словам, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее заявила, что президенту предъявят обвинения с целью импичмента, должно быть стыдно​​​. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил США, а это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил.

«Это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате», — подчеркнула Гришэм.

Демократы считают, что президент США Трамп не только задержал военную помощь Украине, но и потребовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Американский лидер ответил, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #белый дом #импичмент

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