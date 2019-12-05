Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу
Белый дом после объявления демократов о подготовке обвинений Дональду Трампу рассчитывает на честный процесс по импичменту в сенате. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.
По ее словам, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее заявила, что президенту предъявят обвинения с целью импичмента, должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил США, а это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил.
«Это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс в сенате», — подчеркнула Гришэм.
Демократы считают, что президент США Трамп не только задержал военную помощь Украине, но и потребовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Американский лидер ответил, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
.@SpeakerPelosi & the Democrats should be ashamed. @realDonaldTrump has done nothing but lead our country - resulting in a booming economy, more jobs & a stronger military, to name just a few of his major accomplishments. ???????? We look forward to a fair trial in the Senate.— Stephanie Grisham (@PressSec) 5 декабря 2019 г.