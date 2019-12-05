Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

Белый дом после объявления демократов о подготовке обвинений Дональду Трампу рассчитывает на честный процесс по импичменту в сенате. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.

По ее словам, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее заявила, что президенту предъявят обвинения с целью импичмента, должно быть стыдно​​​. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил США, а это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил.