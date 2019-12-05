Журналист Владимир Познер рассказал, почему не будет снимать фильм о России. Об этом он заявил в ходе презентации своей книги «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» в ходе литературной ярмарки non/fiction в Москве.

По словам Познера, на съемки фильма о России уйдет не меньше года, а он работает на телевидении и при всем желании не сможет посвятить теме нужное количество времени и предоставить хороший результат, передает РИА Новости.

Новая книга журналиста посвящена Испании. В ней Познер передает свои размышления о стране и людях, ее населяющих. Кроме того, в книгу вошли те материалы, которые были собраны журналистом во время съемок фильма «В поисках Дон Кихота». В частности, в издании представлены исторические заметки, эссе, сделанные Познером фотографии и интервью с известными представителями страны.

Ранее Владимир Познер выпустил книгу «Немецкая тетрадь», в планах создать еще две работы: «Английская тетрадь» и «Израильская тетрадь».

«Недавно я вернулся из Японии со съемок документального фильма. Я потрясен страной! Я прикипел к ней, хоть и чужой, с другой культурой. Размышляю на данный момент, чтобы сделать еще и "Японскую тетрадь"», — поделился журналист с коллегами.

Накануне Владимир Познер признался, что дважды боролся с онкологическим заболеванием. Он рассказал, что впервые услышал страшный диагноз в 1993 году, когда ему было 59 лет. Сейчас журналисту 85, и он говорит, что является живым примером того, как рак можно победить, если вовремя диагностировать заболевание и начать его лечить.