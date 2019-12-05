МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Украинский МИД вызвал посла Казахстана Самата Ордабаева после слов президента Касым-Жомартка Токаева об отказе считать присоединение Крыма аннексией. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан не считает воссоединение России с Крымом аннексией. Киев отреагировал на такие высказывания глубокой обеспокоенностью.

«С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым», — сказано в сообщении.

Сообщается, что стороны подтвердили приверженность принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, которые зафиксированы в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по результатам которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Украина и западные страны отказались считать присоединение законным. Однако Москва настаивает, процедура присоединения Крыма была проведена в соответствии с международным правом.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что вопрос полуострова закрыт навсегда.