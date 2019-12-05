Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что волонтеров региона смело можно назвать сильнейшими в России, потому они и оказались среди победителей Международного форума добровольцев. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сегодня волонтерское движение Кубани можно назвать сильнейшим в России. Это ребята, которые в любую минуту готовы оказать помощь», – сказал Кондратьев.

Ресурсный центр волонтерства «FORWARD» Сочинского государственного университета занял первое место в номинации «Волонтерский центр» со своим проектом «Обучение событийных волонтеров Краснодарского края».

Победивший центр принимал участие в таких проектах, как Гран-при России «Формулы-1», экономические форумы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу FIFA 2018, саммит Россия – Африка и во многих других.

«Студенты вуза всегда на передовой. Именно они сопровождают мероприятия регионального, всероссийского и даже международного масштаба», – подчеркнул губернатор.

Кондратьев поздравил еще двух победителей из региона. Эвелину Гурашкину из Анапы наградили за поддержание популяции средиземноморской черепахи Никольского. Владимира Плеханова из Сочи отметили за его проект помощи людям с ограниченными возможностями.

Первый Международный форум волонтерства прошел в Сочи в 2014 году. Глава региона считает, что уже тогда волонтерское движение было развито достаточно сильно.

По данным региональных властей, волонтерское движение Краснодарского края насчитывает более 26 тысяч человек и является самым крупным в стране.

В этом году заявки на участие в конкурсе «Доброволец России» подали более 28 тысяч волонтеров.