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 Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

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18:44   5 Декабря 2019
Россия

Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

Кубанские волонтеры одержали победу на Международном форуме добровольцев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что волонтеров региона смело можно назвать сильнейшими в России, потому они и оказались среди победителей Международного форума добровольцев. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сегодня волонтерское движение Кубани можно назвать сильнейшим в России. Это ребята, которые в любую минуту готовы оказать помощь», – сказал Кондратьев.

Ресурсный центр волонтерства «FORWARD» Сочинского государственного университета занял первое место в номинации «Волонтерский центр» со своим проектом «Обучение событийных волонтеров Краснодарского края».

Победивший центр принимал участие в таких проектах, как Гран-при России «Формулы-1», экономические форумы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу FIFA 2018, саммит Россия – Африка и во многих других.

«Студенты вуза всегда на передовой. Именно они сопровождают мероприятия регионального, всероссийского и даже международного масштаба», – подчеркнул губернатор.

Кондратьев поздравил еще двух победителей из региона. Эвелину Гурашкину из Анапы наградили за поддержание популяции средиземноморской черепахи Никольского. Владимира Плеханова из Сочи отметили за его проект помощи людям с ограниченными возможностями.

Первый Международный форум волонтерства прошел в Сочи в 2014 году. Глава региона считает, что уже тогда волонтерское движение было развито достаточно сильно.

По данным региональных властей, волонтерское движение Краснодарского края насчитывает более 26 тысяч человек и является самым крупным в стране.

В этом году заявки на участие в конкурсе «Доброволец России» подали более 28 тысяч волонтеров.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #волонтеры #кондратьев

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