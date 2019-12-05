Лавров подсказал, как можно решить вопросы скандального убийства в Берлине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе прокомментировал обвинения России в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Лавров рассказал журналистам, что на встрече поднимался вопрос расследования крушения рейса МН-17, представитель Нидерландов вновь упрекнул России в малом участии. В свою очередь российский министр подчеркнул, что Россию в международную следственную группу, которая и занимается расследованием, «никто не звал». Он также отметил, что российскую сторону просят не о сотрудничестве, а бестактно требуют признать виновность в трагедии. Именно поэтому, убежден он, «разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией».

Комментировать инцидент с убийством в Германии Лавров не стал, однако упомянул сложившиеся связи между правоохранительными органами стран и призвал ими воспользоваться.

«У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться»

Напомним, что несколько дней назад двоих российских дипломатов объявили персонами нон грата в Германии и выслали из страны. В Берлине утверждают, что имеют неопровержимы доказательства причастности российской стороны к убийству гражданина Грузии, которое произошло летом этого года. Российские власти полностью отрицают подозрения, а немецкий канцлер Ангела Меркель призвала общественность не спекулировать на этой теме и дождаться решения Генпрокуратуры.