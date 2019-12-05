РФ и Индия активно сотрудничают в сфере атомной энергетики, заявил Путин

Россия и Индия активно сотрудничают в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в образовательный центр «Сириус» в Сочи.

В четверг, 5 декабря, российский лидер побывал в Центре и увидел проекты школьников из России и Индии, которые участвуют в международной программе российско-индийской проектной школы «Большие вызовы в сфере устойчивого развития». В программе участвует по 25 детей из России и Индии, они занимаются разработкой проектов по нескольким направлениям.

Один из индийских школьников рассказал президенту России о том, как создавался проект уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника. Путин отметил, что Россия и Индия серьезно сотрудничают в этой сфере, а также отметил, что если ребят школьного возраста интересует эта тема, то она будет активно развиваться и дальше.

«Индия — большая и великая страна, и источники чистой энергии для нее крайне важны», — подчеркнул российский лидер.

Также российский школьник рассказал ему о работе роботизированной системы мониторинга состояния чайных плантаций. Это помогает другим роботам получать информацию, на каком участке плантаций необходимо удобрить почву, уничтожить вредителей или пора собирать урожай.