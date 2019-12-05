РФ приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Специалисты ТВЭЛ в соответствии с СВПД по иранской ядерной программе с 2017 года работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо, чтобы производить стабильные (нерадиоактивные) изотопы теллура и ксенона в медицинских целях.
Однако на двух каскадах газовых центрифуг, которые находятся в том же зале завода, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, запустили гексафторид урана. Производить стабильные изотопы и обогащать уран в одном помещении нельзя, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появятся следовые количества урана, которые несовместимы с применением получаемых изотопов в медицинских целях.
«Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо», — объяснили в ТВЭЛ.
Представители российской компании добавили, что возобновить работу можно, если остановить и демонтировать каскады, на которых обогащают уран, и тщательно очистить помещения и оборудования. Топливная компания ТВЭЛ проинформировала иранскую сторону, что до выполнения условий работы по перепрофилированию завода приостановили.