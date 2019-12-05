Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Власти Крыма сделали 31 декабря выходным

Власти Крыма сделали 31 декабря выходным

Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил Лавров

Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил Лавров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

 МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Власти Крыма сделали 31 декабря выходным

Власти Крыма сделали 31 декабря выходным

Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил Лавров

Россия продолжит отвечать на недружественные шаги США, заявил Лавров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

Пресс-секретарь президента США пристыдила демократов за импичмент Трампу

 МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
17:47   5 Декабря 2019
Весь мир

Полиция задержала более 70 человек на акции «желтых жилетов» в Париже

Полиция задержала более 70 человек на акции «желтых жилетов» в Париже

Количество задержанных на протестной акции «желтых жилетов» в Париже выросло до 71. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает префектура полиции в Twitter. 

«Пятого декабря полицейские и жандармы провели 9350 проверок, был задержан 71 человек», — сказано в Twitter французского ведомства. 

Общенациональная забастовка, из-за которой была отменена значительная часть общественного транспорта, проходит сегодня в Париже. Демонстранты собрались на акцию в 14:00 по местному времени, направившись от Восточного вокзала в сторону площади Нации.

Организаторами массовой протестной акции выступили несколько крупнейших профсоюзов страны. Безопасность на митинге обеспечивают шесть тысяч полицейских. 

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» начали шествие по Парижу. Несколько десятков активистов собрались на площади Клиши и начали шествие по бульвару на восток столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#франция #политика #общество #весь мир #желтые жилеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...