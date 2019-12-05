Количество задержанных на протестной акции «желтых жилетов» в Париже выросло до 71. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает префектура полиции в Twitter.

«Пятого декабря полицейские и жандармы провели 9350 проверок, был задержан 71 человек», — сказано в Twitter французского ведомства.

#5decembre A 15h30 : 71 personnes ont été interpellées et 9350 contrôlées. pic.twitter.com/WX1HRFQkrW — Préfecture de Police (@prefpolice) December 5, 2019

Общенациональная забастовка, из-за которой была отменена значительная часть общественного транспорта, проходит сегодня в Париже. Демонстранты собрались на акцию в 14:00 по местному времени, направившись от Восточного вокзала в сторону площади Нации.

Организаторами массовой протестной акции выступили несколько крупнейших профсоюзов страны. Безопасность на митинге обеспечивают шесть тысяч полицейских.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» начали шествие по Парижу. Несколько десятков активистов собрались на площади Клиши и начали шествие по бульвару на восток столицы.